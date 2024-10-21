Панкратов-Черный поделился впечатлениями о работе парка «Москино»

Пространство организовало киновыходные в стиле джаз 19 и 20 октября. Гости побывали на мастер-классах, выступлениях именитых джазовых исполнителей, а также посетили творческий вечер Панкратова-Черного.

Актер рассказал забавные эпизоды из своей профессиональной деятельности. Он также оценил декорации кинопарка «Москино» — «Москва 40-х». Там проходили съемки сериала «По законам военного времени», в которых принимал участие и Панкратов-Черный.

«Хорошие декорации. Художники работают: что-то меняют, что-то подкрашивают. Это дает шанс меньших затрат», — сказал Панкратов-Черный.

По его словам, главный плюс — это размещение локации. В ином случае пришлось искать бы подходящее место для съемок в другом городе. Это включало бы в себя большие затраты, например, вывоз костюмов, реквизита.

Он отметил, что «Москино» идеально подходит для проведения творческих вечеров, так как пространство специально возведено в качестве площадки для съемок и олицетворяет собой создание творчества.