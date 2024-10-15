Известные джазовые исполнители выступят для гостей кинопарка «Москино»

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В ближайшие выходные, 19 и 20 октября, в кинопарке «Москино» посетителей ждут выступления уличных музыкантов, мастер-классы по гриму и танцам, а также концерты известных джазовых исполнителей, сообщили власти Москвы на официальном сайте .

В декорации «Театр Гонзаги» 19 октября джазовый концерт отыграет музыкант Владимир Рублев. Певица Мария Финогенова порадует посетителей «Москино» своим творчеством 20 октября. Вечером этого же дня гостей порадует квартет виолончелистов.

Организаторы предусмотрели интересный досуг и для детей. В ближайшие выходные в парке сказок состоится специальная анимационная программа для маленьких посетителей в музыкальном стиле.

На центральной площадке кинопарка будут работать тематические фотозоны. Желающие смогут заказать свой портрет у шаржистов, насладиться игрой барабанщиков, а также увидеть трюки и акробатические номера ходулистов.

При посещении только кинотеатра приобретать билет не нужно, а вот если захочется посетить и другие мероприятия — билет потребуется. Узнать подробности можно на сайте «Москино».