Панкратов-Черный перенес срочную операцию на правой руке

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Народный артист России Александр Панкратов-Черный перенес срочную операцию на руке из-за того, что два пальца перестали функционировать — актер не мог их согнуть и разогнуть, пишет Mash .

Врачи ненадолго госпитализировали 75-летнего артиста и провели операцию. Хирургическое вмешательство было необходимым, процедура прошла хорошо. Панкратова-Черного отпустили домой после того, как наложили швы и повязку.

Ближайшие пару месяцев актеру предстоит ходить со специальной разгибательной шиной, которая должна помочь восстановить подвижность пальцев.

Летом в Сети распространялась информация, что Панкратов-Черный из-за потери сознания попал в реанимацию. Его супруга Юлия Монахова опровергла слухи, заявив, что «все абсолютно нормально».