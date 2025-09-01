От Беларуси до Сербии: как прошел фестиваль «Спасская башня»

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прошел в Москве, в нем приняли участие коллективы из Казахстана и Монголии, Беларуси и Буркин-Фасо, Зимбабве и Арабских Эмиратов, Сербии и России, сообщает «Вечерняя Москва» .

Публика с восторгом приветствовала каждого участника, как отечественного, так и зарубежного, щедро одаривая их аплодисментами.

В день закрытия «Спасской башни», 31 августа посетители фестиваля, как жители столицы, так и ее гости, получили в подарок специальный выпуск газеты «Вечерняя Москва» под названием «Москва-878», приуроченный ко Дню города.

Этот праздничный, красочный спецвыпуск, посвященный юбилею Москвы и выпущенный при поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы, знакомит аудиторию с ключевыми городскими инициативами, направленными на повышение комфорта и привлекательности жизни в столице.