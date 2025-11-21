Осудила СВО: Бородин намерен запретить Варнаве зарабатывать в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что осудившей СВО юмористке Екатерине Варнаве следует запретить выступать в стране, сообщает «Абзац» .

Варнава вернулась с Кипра в РФ. Она появилась на театральной сцене Москвы, чтобы заработать на выступлениях. Но ее представления не пользуются успехом.

«Мы призываем всех руководителей театров, площадок, кино не подпускать Варнаву даже на метр к данным заведениям и не давать возможности выступать. У нее не должно быть финансовой подушки от слова совсем. Она показала свою позицию», — сказал Бородин.

Он добавил, что ФПБК будет просить правоохранителей привлечь артистку к административной ответственности.

Ранее в одном из интервью юмористка публично поддержала президента Украины Владимира Зеленского. Она назвала его «потрясающим человеком».

