Останется в памяти всегда элегантной: Урсуляк простилась с Алентовой

Александра Урсуляк на прощании с Верой Алентовой: она ушла из этого мира красиво

Российская актриса Александра Урсуляк посетила прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Театре имени Пушкина в Москве. Она прокомментировала смерть коллеги, передает корреспондент РИАМО.

«Она ушла красиво, как истинная артистка», — отметила Урсуляк.

Алентова, по ее словам, прожила богатую жизнь. После себя оставила замечательные роли.

Народная артистка России была любима всей страной. У нее прекрасные дети, внуки, фантастический муж, который ее любил и снимал, добавила Урсуляк.

У Алентовой была огромная жизнь в театре. Ему артистка была предана, добавила Урсуляк.

Алентову любили все коллеги, зрители. Она была во всех аспектах этой жизни востребована: красива, умна, верна, преданная этой жизни.

«Мы ее сегодня должны отпустить с легким сердцем. <...> Я купила 22 гвоздички, потому что 22 года я проработала в театре с замечательной артисткой, с этим человеком», — добавила Урсуляк.

В памяти у актрисы Алентова останется всегда элегантной, красивой, строгой и готовой на риск.

Народная артистка России умерла 25 декабря в 83 года. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Веру Алентову госпитализировали, но она умерла в больнице.

Актриса прославилась благодаря картинке «Москва слезам не верит». Она получила «Оскар» в 1981 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

