Организаторы фестиваля Signal задолжали более 50 млн руб за билеты

Тысячи человек приобрели билеты на фестиваль Signal, который в итоге был перенесен из Калужской области в Москву. Многие люди из-за этого не смогли попасть на мероприятие, а организаторы не спешат возвращать им деньги, сообщает Baza .

Тысячи людей купили билеты на Signal за несколько месяцев до его проведения. Однако из-за угрозы атаки БПЛА фестиваль был перенесен из Калужской области в Москву в середине августа.

Многие жители так и не смогли попасть на новое место проведения мероприятия. Они потребовали вернуть им деньги за билеты. Однако организаторы фестиваля уже больше месяца не могут этого сделать. Они должны людям более 50 млн рублей.

По словам пострадавших, организаторы объясняют простой «перегрузом заявок на возврат». Всего желающих вернуть деньги за билет более 4 тыс. человек. Система не справляется с наплывом заявок. Цена за самый дорогой билет доходила до 18 тыс. рублей.

