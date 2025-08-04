В Калужской области отменили фестиваль Singal из-за атак ВСУ

В августе 2025 года в на территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области должен был состояться легендарный фестиваль Signal, который объединяет музыку, современное искусство, архитектуру и природу, но его отменили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков.

«Учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов (ВСУ — ред.), проведение фестиваля современной музыки „Сигнал“ на территории арт-парка „Никола-Ленивец“ может представлять угрозу жизни и здоровью участников. Организаторы фестиваля заранее, еще в начале апреля (2025 года — ред.), были уведомлены о нашем решении», — рассказал Вирков.

По словам чиновника, из-за того, что в текущих реалиях невозможно обеспечить безопасность такого масштабного мероприятия, власти не могут согласовать организацию фестиваля. Таким образом, в 2025 году фестиваль Signal не состоится.

На момент публикации заметки, на официальном сайте мероприятия все еще открыта продажа билетов. В этом убедился корреспондент РИАМО. Так, самый бюджетный билет стоит 2,5 тысячи рублей, а самый дорогой — 51 тыс. 800 рублей.