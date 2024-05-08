Организатор назвал фейком новости о концерте Канье Уэста в Москве

Ранее появилась информация, что в скором времени популярный исполнитель даст концерт в Москве. Якобы шоу Канье пройдет 8 июня на столичном стадионе «Лужники». Также утверждалось, что на концерте в России рэпера будет сопровождать его супруга — архитектор Бьянка Цензори.

«Новость — фейк», — заявил организатор.

В то же время Ратников подтвердил, что перспективы концерта Канье в Москве обсуждались еще месяц назад. Тем не менее, выступление известного рэпера стоит не менее 5 млн долларов, а такие деньги выделять никто не согласился, объяснил организатор.