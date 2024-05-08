Канье Уэст едет в Москву: стала известна дата концерта скандального рэпера

Скандально известный американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст (Йе) намерен выступить со своим шоу в Москве уже летом, сообщает StarHit .

Известно, что концерт звезды запланирован на 8 июня — в эту дату рэпер отпразднует свой день рождения. Мероприятие состоится в столичных «Лужниках» — соответствующий договор с Уэстом уже подписан.

При этом на официальном сайте «Лужников» информации о выступлении Канье пока нет. На этот день запланирован Atlanta Summer Festival.

По данным источников, в российскую столицу рэпер приедет со своей супругой Бьянкой Цензори. Переговоры с Уэстом шли около года и увенчались успехом. Он хочет сначала дать крутой концерт, а потом— отпраздновать 47-летие в одном из московских мест.