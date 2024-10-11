«Они там Мурку поют»: тюменцы покинули концерт из-за вызывающих нарядов артистов

сегодня в 23:07

В Тюмени посетители покинули концерт SOPRANO Турецкого, не оценив наряды артистов и репертуар, сообщает 72.ru .

«Они там Мурку поют. Декольте до колен», — возмущалась одна женщина.

Она отметила, что посетители, среди которых были и дети, ожидали услышать классическую музыку, но оказались сильно разочарованы.

По ее словам, таким образом артисты «позорят филармонию и такие композиции надо петь в кабаках».

Ранее патриотический певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, по собственной инициативе отменил концерт в Нижнем Тагиле, который должен был состояться 24 сентября.