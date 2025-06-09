Около 430 тыс человек посетили культурные площадки Москвы по новым правилам в мае

Порядка 430 тысяч человек побывали на концертных и театральных площадках Москвы в мае. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается на сайте мэра столицы.

Посещение культурных площадок осуществлялось по новым правилам. Они действуют с 15 марта текущего года в рамках пилотного проекта департамента культуры Москвы. Согласно новым правилам, купить билет на мероприятия можно только с указанием данных документа, удостоверяющих личность.

Спрос на посещение культурных площадок столицы не упал. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что все театры и концертные залы готовы принимать гостей с документами даже в аншлаги.

В мае этого года выросла не только посещаемость, но и доходы культурных учреждений. Так, они увеличились на 20%.

Фурсин добавил, что период перехода на новые правила посещения культурных учреждений завершен. При этом нигде не наблюдались очереди на входе, так как сотрудники учреждений быстро принимают большие потоки гостей. Сами зрители с пониманием отнеслись к введению новой системы прохода.

Ранее стало известно, что Москва запускает цикл масштабных культурных проектов. Он реализуется на базе городских музеев.