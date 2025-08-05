Обвинила в обмане: балерина Большого театра заявила, что ей не выплатили зарплату

Балерина Большого театра Смирнова заявила, что ей не выплатили зарплату за шоу

Балерина Большого театра Анастасия Смирнова приняла участие в девяти ледовых шоу в рамках проекта «Ледовые сезоны», а заплатили ей всего треть от обещанной суммы. Она пожаловалась, что некоторые ее коллеги вообще не получили зарплату, сообщает Baza .

По словам девушки, она принимала участие в трудных выступлениях. Смирнова танцевала в театральном костюме на холодной ледовой площадке. Девушка постоянно простужалась и рисковала сорвать выступления на основном месте работы в театре.

С участия в ледовых шоу прошло уже полгода, а девушке до сих пор не выплатили обещанную сумму. Она получила только 1/3 от гонорара. При этом балерина заключала с организаторами договор. Смирнова отметила, что другие балерины, не заключившие договор, вообще не дождались никаких денег.

Сейчас организаторы Станислав Зылев и Анастасия Голубева ищут артистов на новый сезон. Смирнова предупредила коллег о возможных проблемах с оплатой.

Между тем Зылев признал вину, уточнив, что подрядчики проекта еще не рассчитались с организаторами, а потому есть некоторые задержки и просрочки по выплатам. Однако, по его словам, они все равно «движутся к процессу выплат».

Он также опроверг сообщения о том, что с некоторыми артистами не был заключен контракт. Мужчина добавил, что участники шоу получат расчет к сентябрю «или чуть позже».

Ранее сотрудники футбольных «Химок» обратились к властям из-за невыплат зарплат. Суммы, которые не выплатили работникам клуба, оказались «весьма болезненными».