Без средств к существованию: «Химки» обратились к властям из-за невыплат зарплат

Сотрудники футбольных «Химок» написали открытое письмо в адрес спортивных властей с просьбой посодействовать с получением долгов по зарплатам после приостановки деятельности подмосковного клуба. Если на обращение не отреагируют, заявители готовы обратиться к силовикам, в ФИФА, УЕФА и турецкие СМИ, сообщает «СпортЭкспресс» со ссылкой на имеющийся в своем распоряжении документ.

Адресаты письма — министр спорта России Михаил Дегтярев, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алиев и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Подписанты обращения в числе 47 сотрудников «Химок» заявили, что если спортивные чиновники не помогут, то они готовы обратиться к российским правоохранителям, Федерации футбола и СМИ Турции, поскольку бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову приписывают финансирование турецкой команды «Серик Беледиеспор».

В письме говорится, что в сложной ситуации оказались более 100 представителей «Химок» — футболисты основы и «молодежки», тренеры, врачи, административный штаб и работники офиса.

«Однако подавляющее большинство из нас не получили не только компенсацию за расторжение отношений (честно говоря, мы на нее и не рассчитывали), но и заработную плату за несколько месяцев, в ходе которых команда „Химки“ билась за сохранение места в РПЛ», — говорится в обращении.

Суммы, которые не выплатили сотрудникам клуба, в документе называют «весьма болезненными», в особенности «для тех, кто жил от зарплаты до зарплаты и имел доходы, сопоставимые со средними по стране».

«Без средств к существованию остались наши семьи. Сейчас мы не имеем работы и вынуждены отказывать себе в обычных бытовых потребностях», — добавляется в обращении.

В июне 2025 года подмосковные «Химки» объявили о приостановке деятельности клуба в текущем виде. В мае РФС отказал команде в допуске на следующий сезон РПЛ из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. Команда анонсировала процедуру банкротства.

