НТВ: сериал, где сыграла последнюю роль Заворотнюк, выйдет 24 июня

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На экраны выйдет сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк

На НТВ выйдет сериал, где в последний раз сыграла умершая от рака актриса Анастасия Заворотнюк, сообщается на сайте телеканала.

Телепроект называется «Приставы». Он выйдет на экраны 24 июня.

Заворотнюк появится на экранах в роли судьи, посадившей человека и преследуемой им после выхода из тюрьмы. Это последний телепроект, в котором участвовала актриса.

Ранее партнер актрисы по съемочной площадке Андрей Чадов заявлял, что сериал не собираются выпускать. Режиссер «Приставов» Нахабцев-младший уточнял, что таково было решение телеканала.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года.