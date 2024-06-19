НТВ: сериал, где сыграла последнюю роль Заворотнюк, выйдет 24 июня
На экраны выйдет сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк
Фото - © РИА Новости
На НТВ выйдет сериал, где в последний раз сыграла умершая от рака актриса Анастасия Заворотнюк, сообщается на сайте телеканала.
Телепроект называется «Приставы». Он выйдет на экраны 24 июня.
Заворотнюк появится на экранах в роли судьи, посадившей человека и преследуемой им после выхода из тюрьмы. Это последний телепроект, в котором участвовала актриса.
Ранее партнер актрисы по съемочной площадке Андрей Чадов заявлял, что сериал не собираются выпускать. Режиссер «Приставов» Нахабцев-младший уточнял, что таково было решение телеканала.
Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года.