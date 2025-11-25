Новогоднее шоу «История игрушек» пройдет на уникальной площадке в «Острове мечты»

Новогоднее мегашоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая Радуга» состоится в концертном зале «Москва» на территории парка «Остров Мечты». Сеансы пройдут с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые на одной сцене соберутся герои телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Они будут спасать Новый год от козней обиженной Тени. Спектаклем управляют эмоции зала: бурные аплодисменты рушат коварные планы, дружный топот прогоняет грусть, а совместный танец превращает детей и родителей в одну большую, счастливую команду.

Приключение развернется в концертном зале (КЗ) «Москва», который является ультрасовременным объектом с грамотной планировкой и амфитеатровой структурой. Он был специально построен для шоу мирового уровня. Гостей шоу «История игрушек» ждет безупречная видимость и безукоризненная акустика с любого из более чем 3 тыс. мягких комфортабельных кресел.

Шоу с рекордным бюджетом более 500 млн руб., участием свыше 200 артистов, 300 уникальными костюмами и более 50 персонажами в зрительном зале требовало соответствующей технической базы, потому местом проведения мероприятия стал КЗ «Москва. Он создает эффект единой команды, где дети и родители становятся частью представления.

Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек»

Зал оснащен современной акустической системой L-Acoustics, одной из лучших в мире, а сцена оборудована гигантскими мультимедийными экранами и мощными проекторами, что позволило создателям «Истории игрушек» реализовать сложнейший мэппинг и ультрасовременную видеографию.

Также большая сцена и высота потолков позволяют использовать масштабные декорации, летающие конструкции и гигантские надувные игрушки — визитную карточку «Седьмой Радуги», выведенную в новом шоу на небывалый уровень. Технологическое превосходство, масштаб, уникальная инфраструктура и сервис КЗ «Москва» создают беспрецедентные условия для зрелищного новогоднего шоу. Здесь «История игрушек» раскроется на все 100%, подарив детям и взрослым незабываемые эмоции.

Уникальность зала «Москва» — в его интеграции в самую большую вселенную развлечений «Острова Мечты». Время до и после «Истории игрушек» гости смогут провести на аттракционах крупнейшего крытого парка Европы. Кроме того, в фойе будут работать аниматоры, тематические фотозоны, ярмарка сувениров и сладостей.

Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек» Фото - © пресс-служба организаторов новогоднего шоу «История игрушек»

«Остров Мечты» и КЗ «Москва» находятся в пешей доступности от метро «Технопарк». На территории парка расположен один из самых больших паркингов в Москве. Также в парке работает большое количество кафе, ресторанов и магазинов с сувенирами.

Гости «Истории игрушек» смогут приобрести «Домик доброты»: яркая упаковка с героями шоу превращается в кормушку для птиц, а внутри ждут эксклюзивные джиббитсы, браслет, сладости лучших фабрик России, доступ к видеоверсии шоу и сюрпризы от партнеров.

Подробности о шоу «История игрушек» в КЗ «Москва» в парке «Остров Мечты» представлены на сайте «Седьмой Радуги». Уже сейчас можно воспользоваться эксклюзивной возможностью приобрести билеты со скидкой до 20% — пока цены не выросли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.