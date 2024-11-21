Норкин раскритиковал артистов и получил жесткий ответ

В одном из недавних выпусков программы на федеральном канале Андрей Норкин остро высказался о современных знаменитостях. Журналист считает, что их гонорары сильно завышены, сообщает «Царьград» .

Обсуждение замечаний телеведущего начал актер Сергей Марочкин, который отметил, что Норкин затронул вопрос высоких зарплат в российском кинематографе. Телеведущий указал на то, что современные «звезды» за один рабочий день получают баснословные суммы.

Он даже привел конкретные примеры. По его словам, Дмитрий Нагиев якобы за день съемок получает 5 млн рублей, Елизавета Боярская — 1,5 млн, Кристина Асмус — 1 млн, а Александр Петров — 800 тыс. Такие цифры могли бы вызвать зависть у руководителей крупных компаний.

Норкин же недоумевает, за что такие выплаты. Он утверждает, что звезды живут на деньги налогоплательщиков.

Марочкин, в свою очередь, возразил: хотя действительно востребованные артисты, такие как Нагиев и Петров, получают хорошие гонорары, суммы, озвученные телеведущим, завышены. Миллионы за съемочный день не выплачиваются, считает актер.

Он также высказал предположение, что за один выпуск шоу Норкину выплачивают от 150 до 300 тыс. рублей, что соответствует гонорару актрисы Асмус за один съемочный день (таков ее гонорар, по словам автора поста). Таким образом, прежде чем осуждать чужие доходы, стоит задуматься — могут и другие сделать то же самое, заключил Марочкин.