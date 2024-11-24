Никита Пресняков без разрешения исполняет на концертах в США хит «На заре»

Сын певицы Кристины Орбакайте и певца Владимира Преснякова-младшего, Никита Пресняков, без согласования с правообладателями поет на концертах в США хит «На заре» ныне покойного Олега Парастаева из группы «Альянс», пишет SHOT .

После смерти Парастаева права на его творчество перешли к его супруге Ольге Парастаевой. Она сообщила журналистам, что Никита Пресняков не согласовал с ней исполнение «На заре» на одном из концертов в США, который сняли зрители и опубликовали в Сети.

«Мы приветствуем переработку и исполнение „На заре“. Так сохраняется и живет память об Олеге и его творчестве. Но артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — прокомментировала ситуацию Парастаева.

Никита Пресняков вернулся на сцену в преддверии Нового года, но только в США. На территории Америки в ночных клубах и барах он выступает с хитами российских артистов. В основном его репертуар состоит из композиций 2000-х годов.