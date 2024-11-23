Никита Пресняков начал зарабатывать в США на русских песнях

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита стал зарабатывать на песнях артистов из РФ в США. сообщает SHOT .

Перед Новым годом бизнесмен вернулся к музыкальной карьере. Он начал гастролировать по Америке. Пресняков выступает в ночных клубах и барах.

Его репертуар составляют кавер-версии российских песен 2000-х годов. Среди них «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники», «На заре» группы «Альянс», «Прогулка» Земфиры* и другие хиты.

22 ноября Пресняков выступил в Нью-Йорке, а 23 ноября у него пройдет концерт в Майями. Билеты на выступления варьируются по цене от 55 долларов (примерно 6 тыс. рублей) до 550 долларов (около 60 тыс. рублей).

Ранее бизнес Преснякова в России стал убыточным. Его компания «Нико спорт» за год ушла в минус на 1 млн рублей, хотя до этого приносила бизнесмену неплохой доход. Компания была дистрибьютором уличных тренажеров.