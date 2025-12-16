Продюсер Пригожин — о мюзиклах в РФ: нет сегодня таких шоу, не с кем их снимать

Продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что отечественный шоу-бизнес лишается многого, отказываясь от мюзиклов, поскольку эти постановки давали возможность артистам раскрываться с новых сторон, а зрителям — наслаждаться захватывающими историями, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в России утрачена традиция создания подобных проектов, поскольку в настоящее время это является довольно дорогостоящим процессом.

«Нет сегодня таких шоу, и вряд ли в будущем они появятся, потому что не с кем их снимать. А еще никто не хочет вкладывать большие деньги в подобные проекты. Но в свое время мюзиклы стали настоящей сокровищницей для нашего шоу-бизнеса, и ряд нынешних знаменитостей стали настоящими звездами. Например, Николай Басков», — вспомнил Пригожин.

Он подчеркнул, что мюзиклы пользовались огромной популярностью в России и странах СНГ в 2000-е годы.

Сейчас тенденции «нулевых» снова в моде, поэтому продюсер не исключает, что мюзиклы могут вернуться. Он уверен. что России действительно необходимо возродить их, чтобы показать молодому поколению, насколько разнообразным может быть отечественный шоу-бизнес.

