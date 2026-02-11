Неожиданные перемены: стали известны новые ведущие «Модного приговора»

Передача «Модный приговор» на Первом канале обзавелась новыми ведущими. Ими стали Валдис Пельш, Александр Олешко, Алексей Ягудин, Дмитрий Маликов, Сергей Жигунов и Константин Михайлов, сообщает «СтарХит» .

Эти звезды появятся в роли модных судей в весенних спецвыпусках передачи. Каждый из них выскажет свое мнение и вынесет собственный вердикт в модном процессе.

При этом ведущие Александр Рогов и Лилия Рах остаются в проекте. Они вернутся после завершения спецформата.

Рогов стал ведущим «Модного приговора» 2 года назад после победы в онлайн-голосовании. Он тогда обрадовался победе. По словам телеведущего, он является давним поклонником проекта.

До прихода Лилии Рах в роли судей передачи не появлялись женщины. Она вела женскую версию «Модного приговора».

Ранее историк моды Александр Васильев, который вел «Модный приговор», отказался приезжать в Россию, откуда уехал после начала спецоперации. Также известно, что в отношении него может быть вынесено решение о заочном аресте в связи с крупной задолженностью по налогам, достигшей 325 тыс. рублей.

