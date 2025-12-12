Необразованные: известный продюсер высказался о матах в песнях

Музыкант, продюсер Владимир Елизаров, известный по работе с группами «Чайф» и Nautilus Pompilius заявил, что американская музыка переполнена нецензурной бранью, что говорит о низкой образованности.

По его словам, вся западная лексика, американские песни изобилуют этими выражениями, мат фактически через каждое слово. Продюсер уверен, все дело не в желании отличиться, а в низкой образованности.

«Образованные люди такие слова не используют, у них более литературные и более высокохудожественные тексты. Тот же Боб Дилан и так далее, который написал более двух тысяч текстов. У нас тоже можно писать тексты и о небесно-высоком, и о простой жизни писать песни, не используя эти слова», — сказал Елизаров на пресс-конференции на тему: «Выходите бесы: Как запрет на мат в интернете коснется музыкальной индустрии?».

Он добавил, что мат искоренить не получится, так как все народы допускают «крепкое словцо» в жизни, особенно когда переполняют эмоции. Елизаров уточняет, что в творчестве можно обойтись без обсценной лексики.

