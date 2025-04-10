Не встают специально: Коробка рассказал о ссорах в жюри шоу «Ну-ка, все вместе!»

Музыкант и композитор, один из ста членов жюри народного шоу талантов «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия» Антон Коробка поделился мнением о конфликтах среди экспертов телепроекта и высказал мнение, что некоторые из них не встают специально, чтобы на них обратили внимание, сообщает «ФедералПресс» .

В ноябре прошлого года в эфире шоу произошел скандал. Глава жюри Сергей Лазарев после выступления певицы Арпи Абкарян заметил, что один из 100 экспертов Лев Рудин не проголосовал за нее, поэтому конкурсантка не смогла бы набрать победные 100 баллов. Тогда Лазарев спрыгнул со своего места, добрался до Рудина и нажал за него кнопку. Обиженный Рудин ушел из студии. В итоге в шоу оказалось две победительницы — Дарья Храмова и Арпи Абкарян, обе набрали по 100 баллов.

По словам Коробки, прошедший сезон выдался особенно эмоциональным, ведь артисты — народ импульсивный.

«Мне, правда, иногда кажется, что некоторые эксперты специально сидят и не поддерживают конкурсантов, чтобы привлечь к себе внимание и высказаться», — отметил Коробка.

Сам он считает себя лояльным экспертом и поднимается всегда, когда видит в исполнителях творческий потенциал.

Музыкант также отметил, что считает это шоу самым честным и объективным, так как всех 100 членов жюри подкупить невозможно.

Он добавил, что в новом сезоне телепроекта у него есть фавориты, но не стал раскрывать их имена.