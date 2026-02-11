Не ходит пешком: Михаил Ефремов обзавелся охраной

Актер Михаил Ефремов перестал ходить пешком и ездить на общественном транспорте. Перед первым показом спектакля он нанял охрану и начал ездить на автомобиле V-класса, сообщает Mash .

Журналисты подошли к Ефремову, чтобы узнать о его самочувствии. Но тот накрылся курткой и ушел в здание театра.

Оттуда артист вернулся в окружении охраны. Вместе с сопровождающими он сел в премиальный минивэн, который принадлежит фонду культуры, и уехал на закрытую вечеринку.

Ее проводили в элитном ресторане в центре Москвы. На протяжении вечера артист сидел в зоне для VIP-гостей на втором этаже. Сопровождающие рассказали, что Ефремов якобы находится под федеральной охраной.

Ранее режиссер Никита Михалков якобы подверг критике актерскую игру Михаила Ефремова на репетиции первого после выхода на свободу спектакля «Без свидетелей».

