Не чувствовал часть лица и тела: Краско долго боролся с последствиями инсультов

Народный артист России Иван Краско последние несколько лет боролся с последствиями перенесенных инсультов, сообщает Mash .

У актера был четвертый обширный инсульт в 2023 году. Он не чувствовал левую часть тела и лица.

Кроме инсультов, Краско 25 лет страдал артериальной гипертензией, еще у него было нарушено кровообращение мозга. Состояние артиста по шкале ASPECTS оценивалось на 8 из 10 баллов. Он был под присмотром медиков.

Иван Краско умер на 95-м году жизни. Актер находился в тяжелом состоянии, его кормили через зонд.

Краско снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, среди них «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Мастер и Маргарита», «Господин оформитель», «Тарас Бульба», «Принц и нищий», «Убойная сила» и многих других.