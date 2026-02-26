Названы артисты с самыми высокими гонорарами в истории российского шоу-бизнеса

По его словам, выплаты за отдельные выступления исполнителя хита «Рюмка водки на столе» достигали 100 млн рублей.

«Люблю вспоминать историю 2022-го, когда за 15-минутное выступление группы „Тату“ в Минске организаторами были выплачены около $354 тыс. (27 млн рублей) на двоих. Помните нашумевшую тему с 16 млн рублей за концерт SHAMAN? Тогда появились вопросы к руководству того города, откуда такие баснословные деньги. Как рассказывают промоутеры, это не предел. СМИ передавали, что один из нефтяных магнатов якобы заплатил ему за концерт 40 млн рублей. Когда-то Лепса спросили об ажиотаже вокруг (Надежды — ред.) Кадышевой, что за меньше 20–30–40 млн рублей якобы она не соглашается выступать, и он сказал, что когда-то ему заплатили 100 млн рублей», — поделился Бабичев.

Ранее глава концертного агентства Эдуард Ратников заявил, что слухи о снижении гонораров Лепса не связаны с самим артистом. Он пояснил, что спад объясняется общим сокращением посещаемости концертов.

