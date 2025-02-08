Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

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Стало известно, что 4 раза номинированный на премию «Оскар» режиссер Дэвид Линч скончался 16 января 2025 года из-за остановки сердца. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на материал TMZ.

Департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса провел исследование тела Линча. Доктора выяснили, что режиссер умер из-за остановки сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких в качестве основного заболевания.

Одной из главной причин случившегося называют обезвоживание. Также у Линча в 2024 году обнаружили эмфизему легких, полученную из-за длительного курения.

Режиссеру на момент смерти было 78 лет. Он снял такие легендарные проекты, как «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв» и др.

Ранее Хью Джекман, Антонио Бандерас, Наоми Уоттс и другие звезды Голливуда попрощались с Линчем.