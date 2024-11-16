Названа причина гибели ведущего артиста Мариинского театра Шклярова

Ведущий артист Мариинского театра в Санкт-Петербурге Владимир Шкляров погиб ночью 16 ноября в момент, когда вышел на балкон покурить, сообщает Mash .

Предварительно известно, что Шкляров потерял равновесие и упал с балкона пятого этажа. К сожалению, травмы, полученные артистом, оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия произошла около 01:00.

Ранее в оперативных службах сообщили, что смерть 39-летнего Владимира Шклярова не является криминалом. Где и когда его похоронят, пока не сообщается.