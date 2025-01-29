Научиться каллиграфии можно на фестивале «Китайский Новый год» в Москве

В столице с 28 января по 9 февраля проходит фестиваль «Китайский Новый год» в рамках проекта «Зима в Москве». Гости могут научиться каллиграфии, принять участие в чайной церемонии и мастер-классах, сообщается на сайте мэра Москвы.

Фестиваль проходит на площадках на Тверском бульваре. Там открыты 2 шале, где проводят мастер-классы, лекции и творческие занятия. Руководят ими знатоки восточной культуры. Вход на мероприятие свободный.

В шале, расположенном у памятника К. А. Тимирязеву, гости познакомятся с миром китайского искусства. В шале у памятника С. А. Есенину они смогут научиться китайской каллиграфии, ксилографии и традициям чаепития.

Фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, объединяющее разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля.

Ранее Москву украсили красными фонариками перед Китайским Новым годом. Специалисты украсили центральные улицы и переулки столицы.