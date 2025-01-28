Москву украсили красными фонариками перед Китайским Новым годом

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В 2025 году китайский Новый год отмечается в ночь с 28 на 29 января, в преддверии этого события центральные улицы российской столицы украсили красными фонариками, сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Специалисты украсили центральные улицы и переулки Москвы. На фасады домов и уличные гирлянды поместили красные фонарики, а елки украсили красными шарами.

«На Манежной и Тверской площадях, в Камергерском переулке, на Кузнецком мосту и Тверском бульваре праздничные арки дополнительно декорировали традиционными красными китайскими фонариками. Всесезонное „звездное небо“ в Камергерском переулке окрасится в красные оттенки, на уличных фонарях появились декоративные консоли в виде свитков с поздравлениями», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В последние годы столица накопила внушительный арсенал праздничного декора, что дает возможность эффектно украшать город. Многоразовые световые конструкции и декоративные элементы можно трансформировать и использовать для разных торжеств.

Праздничное оформление главного входа зоопарка Москвы включает в себя яркие лайтдиски, флаги и эффектные лайтбоксы. Особую атмосферу создают традиционные китайские фонарики алого цвета и светящиеся фигуры панд, установленные на территории зоопарка.