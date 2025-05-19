Народный артист СССР Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет

Утром 19 мая Россия потеряла сразу двух народных артистов СССР, одним из которых стал 83-летний артист балета Юрий Владимиров. Врачи больше часа боролись за его жизнь, но оказались бессильными, пишет Mash .

Предварительно известно, что 14 мая Владимиров упал у себя дома, после чего его госпитализировали с переломом ноги и подключили к ИВЛ. Причиной смерти стали последствия после рокового падения — отек легких и мозга.

Утром 19 мая состояние Владимирова резко ухудшилось, он пережил клиническую смерть, но в итоге скончался. Медики делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние звездного пациента, но не смогли его спасти.

Массовый зритель знает Владимирова по партиям на сцене «Спартак» и «Иван Грозный». Эти постановки ставил народный артист СССР, хореограф Юрий Григорович, который также скончался 19 мая в возрасте 98 лет.