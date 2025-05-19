Народный артист России Цискаридзе прокомментировал смерть хореографа Григоровича

Он скончался в одну дату с любимым танцовщиком Юрием Владимировым. Цискаридзе считает случившееся удивительным событием, ведь два народных артиста Советского Союза умерли в один день.

Григорович скончался 19 мая в 98 лет. Причины смерти неизвестны, как и то, где и когда его похоронят.

С 1947 по 1957 годы Григорович работал солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, с 1961 по 1964 год был там балетмейстером. С 1964 по 1995 годы являлся главным балетмейстером Большого театра. С 2008 года был там хореографом.