Напавшая на Кадышеву женщина рассказала, что действовала по просьбе журналистов

Напавшая на певицу Надежду Кадышеву женщина заявила, что действовала по указке журналистов. Ее попросили прибыть на концерт и спросить «что у вас такое творится в семье, а вы молчите», сообщает Mash .

Задачей женщины было снять эксклюзивный контент. Сначала она притворялась фанаткой, однако затем приехали полицейские. В беседе с ними женщина призналась.

Она рассказала, что ей позвонили журналисты и предложили подработку. На концерт вместе с женщиной пришел мужчина в кепке. Он давал инструкции и в последний момент сказал спросить у Кадышевой про разлад в семье.

Мужчина попросил «журналистку» записать ответ звезды на телефон.

На концерте в Иванове 30 апреля женщина после окончания концерта вышла на сцену, пробралась за кулисы, и схватила Кадышеву за шею. После этого команда звезды пересмотрела меры безопасности.