«Нагноений нет»: Хайдаров опроверг сообщения о тяжелом состоянии Киркорова

Хайдаров: у Киркорова глубокая рана, но врачи все исправят

Звездный хирург Тимур Хайдаров заявил, что у певца Филиппа Киркорова действительно возникли проблемы с рукой, но новости о критическом состоянии певца не соответствуют действительности, сообщает Super.ru .

По словам хирурга, в Сети появились слухи о том, что артиста якобы госпитализировали в реанимацию. Хайдаров считает, что их могла распустить «адвокат Любови Успенской Елена Сенина после скандала».

«Никаких нагноений и тем более имплантов у него нет, это всё фантазии Сениной», —сказал Хайдаров.

Он добавил, что Киркоров затянул с лечением руки из-за череды мероприятий и стресса на фоне кончины отца, хотя певцу рекомендовали ежедневные перевязки. Теперь же певцу требуется комплексное лечение, а не только амбулаторное.

По словам Хайдарова, у артиста глубокая рана, а воспаление перешло и на локтевой сустав. Однако хирург уверен, что врачи обязательно вылечат Киркорова благодаря современным методикам и препаратам. Вероятно, артист сможет снова выступать через несколько недель.

Ранее представитель Киркорова сообщила, что певец находится под наблюдением докторов. Он будет проходить некоторые медицинские процедуры, а также ему будут делать повязки.