Нагиев заявил, что покойный Масляков преподал ему урок мужества

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поддерживал теплые отношения с главой КВН Александром Масляковым вплоть до последних дней его жизни, сообщает «Царьград» .

По словам Нагиева, общаться с Масляковым всегда было для него честью. Телеведущий, временно заменявший Александра Васильевича в роли ведущего КВН, добавил, что многие отмечали «сложность» Маслякова, однако сам актер никогда не ощущал в общении с ним ни трудностей, ни каких-либо подвохов.

Нагиев также заявил, что уход из жизни руководителя КВН — это конец целой эпохи.

«Когда мы говорим, что ушла эпоха, вот сегодня это случилось. Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был», — подчеркнул Нагиев.

У актера с главой КВН были очень теплые отношения. Нагиев отметил, что последний раз встречался с Александром Васильевичем около двух месяцев назад. После этого Масляков сам уже не мог разговаривать, и телефон стала поднимать его супруга. По словам шоумена, она говорила, что ее муж немного приболел, и у него насморк.

«То мужество, с которым человек уходил, угасал, — для меня это урок личного мужества», — заявил Нагиев.

Известный телеведущий, руководитель Международного клуба веселых и находчивых Александр Масляков в последние годы вел борьбу с раком легких. Мэтр скончался 8 сентября 2024 года, ему было 82 года.