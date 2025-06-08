На ВДНХ состоится IV Московский джазовый фестиваль

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Лучшие отечественные и мировые джазовые оркестры выступят на IV Московском джазовом фестивале, который пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня. Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в Москве», сообщается на сайте мэра столицы.

10 июня пройдут выступления квартета Михаила Варенова, Юрия Терлецкого и Yur’ski Band, LK Big Band, квартета Евгения Ранга, биг-бенд института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

11 июня на сцену выйдет участница шоу «Голос» Анастасия Капрельян и ее коллектив «Капрельян Band». Также запланировано выступление трио Михаила Марышева, московского бенда «Киты и звезды», джаз-оркестра Магнитогорской государственной консерватории имени М.И. Глинки, а также коллектива The Betty Boop Lovers.

12 июня выступит квартет Даниила Мачнева, Nova Impulse, Funk Power, Jazz Time. Также ожидается выход на сцену квинтета Дарьи Уфимцевой, коллектива Kickin’ Jass Orchestra и квартета Олега Бородина вместе с Викторией Кауновой.

13 июня выступят Blaze, Алиса Диккерт и Dikkert Groove Band, а также победители конкурса молодежных джазовых коллективов. Кроме того, на сцену выйдут квартет Марка Сорокина, коллектив «Безнот», оркестры Light House и Telliodora, рок-коллектив «Квартал».

14 июня гости увидят выступление Five-Way Close, Honda Accord, квинтета Вероники Петросян и квартета Вероники Богданович, квартета Виктора Потемкина и Павла Бабака, а также квартета Дмитрия Мосьпана.

Организатором фестиваля выступил Фонд Игоря Бутмана при поддержке фонда президентских грантов и департамента культуры города Москвы. Вход на мероприятие бесплатный.

Проект «Лето в Москве» объединит яркие события столицы. На многих площадках города состоятся различные мероприятия, большинство из которых бесплатные.

Между тем масштабная инсталляция, посвященная Владимиру Маяковскому, открылась в Москве. Ее разместили в рамках проекта «Лето в Москве».