Масштабная инсталляция, посвященная Маяковскому, открылась в Москве

В столице в рамках проекта «Лето в Москве» разместили масштабную инсталляцию «Маяковский. Душа Москвы». Это пространство для отдыха, посвященное поэту и драматургу Владимиру Маяковскому, сообщает газета «Известия» .

Инсталляция открылась на Триумфальной площади. Она оформлена в стиле конструктивизма, который был популярен в ранние советские годы. Градостроители, опираясь на это направление, придавали особое значение функциональному предназначению здания.

Маяковский также использовал конструктивизм в своих произведениях. Например, это направление прослеживается в ритмике стихосложения для проекта «Окна РОСТА».

Для нового пространства подобрали уникальное обрамление. В нем прослеживаются красный цвет и оттенки, хорошо узнаваемые в палитре Маяковского. Пространство украшено растениями и геометричными фигурами Маяковского. Кроме того, здесь появились пруды с карпами кои, которые выполнены в виде простых геометрических форм.

Между тем фестиваль большого дрифта RDS FEST впервые пройдет в Москве. Он развернется на автодроме Moscow Raceway 12 июля.