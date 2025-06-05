Фестиваль большого дрифта RDS FEST впервые пройдет в Москве

На автодроме Moscow Raceway 12 июля развернется RDS FEST — грандиозный фестиваль большого дрифта. Организатором мероприятия выступает Российская Дрифт Серия, которая уже более 15 лет проводит сильнейшие и наиболее популярные соревнования страны RDS GP и RDS Open.

Новый формат гоночного фестиваля покажет знаменитых российских дрифтеров с неожиданной стороны, предложит зрителям эксклюзивные показательные выступления и множество интересных сюрпризов.

Впервые в истории RDS к участию приглашаются пилоты любого уровня подготовки. На двух различных конфигурациях Moscow Raceway пройдет RDS Matsuri, где каждый желающий сможет продемонстрировать свое мастерство дрифта на одном из лучших автодромов России. Зрелищные дымные заезды в рамках «Сибирского дерби», нового формата состязания, представят легенды российского дрифта — хедлайнеры RDS GP.

Спортсмены и представители российского автоспорта проведут ряд уникальных мероприятий для всех возрастов, позволяя гостям окунуться в увлекательный мир одного из самых зрелищных видов автоспорта — программа фестиваля обещает быть насыщенной.

Не обойдется и без традиционных автограф-сессий. Посетители RDS FEST смогут пообщаться со звездами RDS GP и RDS Open, сделать фотографии и обсудить последние достижения в области автоспортивных технологий. В открытом сервис-парке и на выставке спортивных автомобилей зрители получат возможность заглянуть под капот и даже посидеть за рулем некоторых моделей, а у любителей адреналина будет возможность прокатиться на дрифт-такси по трассе, на которой обычно проходят этапы Гран-При Российской Дрифт Серии.

Билеты на RDS FEST уже доступны для приобретения на сайте.