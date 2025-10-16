«На своем месте»: иноагент Белый* рассказал об Израиле

Иноагент-актер Белый*: в Израиле я как будто вернулся к своим

Бывший российский актер Анатолий Белый* высоко оценил свою жизнь в Израиле — там он чувствует себя на своем месте, сообщает «Царьград» .

«Я как будто бы действительно вернулся к своим. И в прямом смысле этого слова — к своим родителям, брату и сестре. Мы все живем в одном городе», — сказал актер.

Он также назвал эту ситуацию «возвращением блудного сына» и признался, что хотел бы там жить до конца жизни.

С началом спецоперации Анатолий Белый* уехал из России и теперь живет в Израиле. Он прекратил все эмоциональные контакты с родиной, однако не раскрыл, видит ли он перспективу возвращения когда-либо в будущем. Будущие планы артиста остаются неясными.

В апреле артист выступил на благотворительном мероприятии в Израиле. Организатором концерта выступила добровольческая организация «Общее дело», а все вырученные деньги были переданы для оказания помощи украинской армии.

*Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.