Анатолий Белый* выступил на благотворительном концерте в поддержку ВСУ

Актер Белый* в Израиле собирает деньги для ВСУ

Бывший российский актёр Анатолий Белый*, принял участие в благотворительном концерте в Израиле, сообщает «Абзац» .

Мероприятие было организовано волонтёрским объединением «Общее дело», а собранные средства направлены на поддержку Вооружённых сил Украины.

В ходе выступления Белый представил литературно-музыкальную программу, которую организаторы охарактеризовали как «культурный мост между Украиной, Израилем и Европой».

Однако в социальных сетях реакция на участие актёра оказалась резко негативной — многие пользователи осудили его позицию, расценив подобные действия как предательство.

В 2023 году Минюст РФ присвоил Белому* статус иностранного агента за систематическую поддержку Украины и участие в мероприятиях, направленных против специальной военной операции. Российские общественные деятели уже потребовали привлечь актёра к уголовной ответственности.

*Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов