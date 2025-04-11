Анатолий Белый* выступил на благотворительном концерте в поддержку ВСУ
Бывший российский актёр Анатолий Белый*, принял участие в благотворительном концерте в Израиле, сообщает «Абзац».
Мероприятие было организовано волонтёрским объединением «Общее дело», а собранные средства направлены на поддержку Вооружённых сил Украины.
В ходе выступления Белый представил литературно-музыкальную программу, которую организаторы охарактеризовали как «культурный мост между Украиной, Израилем и Европой».
Однако в социальных сетях реакция на участие актёра оказалась резко негативной — многие пользователи осудили его позицию, расценив подобные действия как предательство.
В 2023 году Минюст РФ присвоил Белому* статус иностранного агента за систематическую поддержку Украины и участие в мероприятиях, направленных против специальной военной операции. Российские общественные деятели уже потребовали привлечь актёра к уголовной ответственности.
*Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов