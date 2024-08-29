На «Русском поле» будут ставить рекорд по приготовлению «Суворовской каши»
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Планируется приготовить 20 тысяч порций каши, сказала журналистам руководитель оргкомитета межрегионального творческого славянского искусства «Русское поле» Маргарита Железнова.
«На фестивале «Русское поле» будут ставить рекорд по приготовлению «Суворовской каши»», - сказала Железнова.
По информации руководитель оргкомитета, готовить ее будут по тому самому, историческому рецепту.
«Каша будет безумно вкусной, так как в ней будут несколько видов мяса, крупы, овощи», - добавила она.
Она отметила, что в ней будет примерно то, что описывали в своих воспоминаниях об этой каше солдаты и командиры Суворова.
По ее словам, готовить кашу будут в большой кастрюле объемом 2 тонны по рецепту 1799 года, которую варили по приказу генералиссимуса во время перехода русских войск через Альпы 225 лет назад: будут соединять и лук, и крупы, и специи.
«В ней будут соединять и лук, и крупы, и специи. Конечно, что-то свое мы обязательно добавим», - сказала Железнова.
На фестивале «Русское поле» на протяжение нескольких лет готовят какое-нибудь древнерусское блюдо, которое повара международного альянса профессиональных кулинаров восстанавливают по рукописям и летописям, чтобы блюдо было максимально приближено к тому, что готовили много веков назад.
Приготовление «Суворовской каши» на фестивале посвящено великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. По легенде в одном из его походов осталось слишком мало припасов, чтобы сварить кашу для солдат из одной крупы. Тогда Суворов приказал смешать в один котел все, что осталось, так и появилась каша из смеси различных круп. Одним из главных ингредиентов «суворовской» каши стали бобовые, как носители ценного растительного белка.