На фоне уголовного дела блогер Лиза Миллер оформила банкротство

Чтобы избежать уплаты налоговой задолженности в размере 233 миллионов, блогер Лиза Миллер объявила себя банкротом. Затем она без проблем перебралась в Дубай, где продолжила реализацию своих обучающих курсов, используя методы, аналогичные схемам блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и королевы «марафонов желаний» Елены Блиновской, сообщает Mash .

Предварительно известно, что бизнес-тренер систематически не погашала кредиты, а объема ее активов оказалось недостаточно для покрытия всех долгов. В результате, в апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал Елизавету Батюту, более известную как Лиза Миллер, финансово несостоятельной.

В перечень имущества, которое может быть реализовано для погашения задолженностей, включены квартиры в Краснодаре и Москве. Московская двухкомнатная квартира площадью 66 квадратных метров, где проживает ее супруг, уже находится под арестом.

Миллер продолжает активно вести свою страницу в Instagram*, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах. За деятельностью девушки следят 6 млн подписчиков. В России в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств.

