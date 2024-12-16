На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве можно озвучить мультфильм

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, который продлится до 12 января, предлагает обширную программу развлечений для детей и взрослых, сообщает газета «Известия» .

В рамках этого мероприятия проводятся праздничные утренники, ледовые шоу с участием известных фигуристов, концерты и спектакли, занятия по творчеству, науке и кулинарии.

Фестиваль является частью большого проекта «Зима в Москве», охватывающего события с 1 декабря по 28 февраля. Гостей ожидает более четырех тысяч мастер-классов, где они смогут создать украшения для дома, озвучить мультфильмы и приготовить блюда для праздничного стола. На Тверской площади, например, можно будет расписать елочные игрушки и создать зимние пейзажи на глиняных тарелках.

«Участники сделают своими руками украшения для дома, озвучат мультфильмы, запишут видеопоздравления и приготовят блюда к праздничному столу», — добавила Сергунина.

Мастера также предложат занятия по созданию новогодних брелоков и косметики. В районе Куркино можно будет освоить основы кинопроизводства, а в кинопарке «Москино» — украсить часы и роботов из любимых мультфильмов. Обширная программа готовит кулинарные мастер-классы, где участники смогут испечь традиционные русские блюда, такие как ватрушки.