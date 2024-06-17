На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проходят бесплатные уроки рисования

Столичные власти сообщили, что в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» все желающие без предварительной регистрации и оплаты могут поучаствовать в мастер-классе по рисованию на Никитском бульваре.

Чтобы поучаствовать в художественном марафоне, достаточно прости прийти в открытое арт-пространство на Никитском бульваре и занять свободный столик для творчества. Молодые художники научат всех желающих рисовать пастелью и акварелью, а также дадут мастер-классы по каллиграфии.

Все созданные работы участники смогут забрать с собой. Мастер-классы будут проходить в разное время, чтобы у гостей фестиваля была возможность побывать на всех интересующих площадках.

Ознакомиться с подробным расписанием можно на официальном сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Любители истории могли поучаствовать в мастер-классах фестиваля «Времена и эпохи». Различные активности начинались каждый час.