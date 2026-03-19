«Мы все семья между собой»: Айза об отношении мужа к ее общению с Гуфом

Айза: муж не ревнует к Гуфу, мы все — одна семья

Блогер Айза-Лилуна Ай, более известная как Айза, в одной из соцсетей пообщалась с подписчиками в формате «вопрос — ответ». Один из пользователей поинтересовался, как ее третий супруг Степан Кузьменко реагирует на ее теплое общение с бывшим супругом, рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).

Пользователь поинтересовался, как Кузьменко относится к тому, что Айза и Гуф сумели сохранить теплое общение, несмотря на то, что в прошлом их связывали любовные отношения. Оказалось, что новый избранник блогерши с пониманием реагирует на ситуацию, о ревности никакой речи быть не может.

«Мы все выросли и любим друг друга. Мы все семья между собой. И ревности быть не может. Оказывается, иметь отношения со здоровым человеком — это полезно абсолютно для всех участников семьи», — заявила Айза.

Айза и рэпер Гуф прекратили отношения в 2013 году, их брак продлился пять лет. Юридическое оформление развода состоялось годом позже, в 2014-м.

В 2015 году Айза второй раз вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Дмитрий Анохин. Этот брак длился до 2020 года.

22 февраля 2026 года Айза-Лилуна Ай официально вступила в брак со Степаном Кузьменко. Предложение руки и сердца от Степана прозвучало еще в мае 2025 года, однако пара не стала торопиться со свадьбой. Церемония прошла в индонезийской Джакарте, поскольку на Бали, где молодожены проживают в последнее время, отсутствует российское посольство.

