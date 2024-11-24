Музыкальная группа «Комбинация» снова выступает вместе спустя шесть лет

сегодня в 14:41

Mash: группа «Комбинация» даст новогодний корпоратив за пять млн рублей

Музыкальная группа «Комбинация» снова выступит вместе. Воссоединение произошло после шести лет ссор между участницами, а также скандалов, сообщает Mash .

На корпоративе «Комбинации» выступят Татьяна Иванова и Алена Апина. Индивидуальный концерт стоит пять млн рублей. Большую часть гонорара забирает Апина.

Перед тем, как отправиться играть корпоратив, «Комбинация» споет в Кремле. Там группа исполнит хиты — «Американ бой», «Бухгалтер» и другие.

По отдельности за корпоратив Иванова берет 1 млн рублей, а Апина - 2,2 млн. Однако за гонорар в размере 5 млн рублей певицы готовы забыть старые обиды.

Ранее Апина поставила лайк под постом артистки Аллы Пугачевой о ракетном ударе по Киеву. Та утверждала, что якобы после атаки была повреждена детская городская больница в столице Украины.