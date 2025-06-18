Муж Бородиной после свадьбы зарабатывает штрафы на «гелике» новоиспеченной жены

Новый супруг телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков гоняет по Москве на «гелике» жены. Он успел заработать 264 штрафа на 280 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Mercedes-Benz G-класса 2023 года оформлен на Бородину. Стоимость автомобиля — около 35 млн рублей. При этом ездит на ней регулярно Сердюков со своими товарищами, а штрафы «прилетают» на супругу.

По информации СМИ, машина была куплена прямо в разгар романа пары — зимой прошлого года. Перед свадьбой у Сердюкова из имущества было только парковочное место, теперь же там есть что парковать.

Более того, мужчина живет в доме Бородиной. Недавно мать телеведущей сделала новоиспеченного зятя генеральным директором в своей компании. Сердюков и Бородина расписались 3 июня. На церемонии в ЗАГСе присутствовали только близкие пары.