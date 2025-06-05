Одно машино-место: стало известно приданое поженившихся Бородиной и Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина оказалась богаче своего новоиспеченного супруга Николая Сердюкова. У нее есть дорогая недвижимость и огромный автопарк, а у ее возлюбленного — машино-место без авто, сообщает SHOT .

Бородина вступила в брак, имея в собственности квартиру на Кутузовском проспекте площадью 158,3 кв. м. Стоимость такой недвижимости — около 229 млн рублей.

Также у телеведущей есть квартира на Фрунзенской набережной площадью 73,9 кв. м. Она стоит около 45 млн рублей. Владеет Бородина и особняком за 50 млн рублей в клубном поселке «Павловы Озера».

Кроме того, у телеведущей целый автопарк дорогих авто: Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022. Их общая стоимость — более 100 млн рублей.

Сердюков же владеет машино-местом в ЖК «Пресня Сити» площадью 11,2 кв. м. При этом авто у него нет. Сам мужчина с недавних пор работает на мать Бородиной. Он стал гендиректором ее компании, торгующей парфюмом и косметикой.

3 июня Бородина официально вышла замуж за Сердюкова. На церемонии в загсе присутствовали только близкие пары.