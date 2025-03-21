Москва готовится проститься с Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище

Москва готовится проводить в последний путь болгарского, советского и российского певца, народного артиста России и отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова, передает корреспондент РИАМО.

Днем на Троекуровском кладбище очень оживленно: множество людей собираются у Большого Троекуровского зала. Они несут цветы чтобы почтить память Киркорова-старшего.

Бедрос Киркоров ушел из жизни в 92 года. В последние годы у артиста были проблемы со здоровьем. Похоронят Киркорова-старшего на Троекуровском кладбище.

Ранее Филипп Киркоров приехал на отпевание отца в храме Христа Спасителя. Церемонию также посетил певец Стас Михайлов. Артисты обнялись и поговорили.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне, Болгария. С детства его приобщили к миру музыки, но при этом он освоил специальность сапожника-модельера. Решив все-таки попробовать себя в творчестве, Киркоров окончил музыкальное училище.

В 1962 году Киркоров поступил на второй курс московского ГИТИСа. В дальнейшем он стал первым иностранцем, получившим звание народного артиста РФ.