Московский международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» продлится в текущем году целых три месяца. Он будет идти с 1 июня по 31 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Мероприятие проводили только один раз — в прошлом году. Однако гости полюбили его так сильно, что было решено провести фестиваль и в 2025 году.

Благодаря своей продолжительности в этом году «Театральный бульвар» станет самым длительным театральным фестивалем в мире. В нем примут участие и зарубежные гости.

На фестиваль приедут артисты из Аргентины, Китая, Индии, Сербии и других стран. Конечно, в нем также примут участие и российские региональные театры. Всего для гостей покажут 600 постановок. В них поучаствует более 3 тыс. артистов.

Кроме того, для зрителей подготовили творческие лаборатории, аудиоспектакли, инсталляции и т. д.

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